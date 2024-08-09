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PKK'da çözülme sürüyor! Örgütten kaçtı Türkiye'ye teslim oldu

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 16:40
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PKK’da çözülme sürüyor! Örgütten kaçtı Türkiye’ye teslim oldu

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'tan kaçan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadelerini kullandı.

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