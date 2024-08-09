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Başkan Erdoğan Karadağ Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimovic'i kabul etti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 16:06 Güncelleme: 09.08.2024 16:11
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Başkan Erdoğan Karadağ Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimovic’i kabul etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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