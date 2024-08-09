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Başkan Erdoğan'dan Şehit Jandarma Astsubay Kalaz'ın ailesine başsağlığı mesajı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 14:30
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Başkan Erdoğan’dan Şehit Jandarma Astsubay Kalaz’ın ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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