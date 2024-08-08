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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ankara'da diplomasi trafiği! Suriye heyetiyle görüştü

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 18:20 Güncelleme: 08.08.2024 18:21
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ankara’da diplomasi trafiği! Suriye heyetiyle görüştü

Ankara'da diplomatik temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakan Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulundu

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın diplomatik temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

ANKARA'DA SURİYE HEYETİNİ AĞIRLADI

Buna göre, Bakan Fidan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulundu.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulundu.

DİYALOG VE MÜZAKERE ÇABALARINA DESTEK

Toplantıda, Suriye ihtilafına ilişkin güncel gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunulurken, Suriye'de 2254 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kararı temelinde kapsamlı bir siyasi çözümün önünü açacak anlamlı, gerçekçi diyalog ve müzakere çabalarına Türkiye'nin desteği yinelendi.

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