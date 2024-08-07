Başkan Erdoğan Venezuela lideri Maduro ile görüştü | İsrail zulmüne karşı Filistin desteğine takdir

Başkan Erdoğan Venezuela lideri Maduro ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

VENEZUELA'YA SEÇİM TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Venezuela'daki seçimlerin hayırlara vesile olması temennisini dile getirirken, Türkiye'nin Venezuela'daki diyalog sürecine destek vermeye devam edeceğini, Venezuela halkına huzur, refah ve esenlik dileklerini ifade etti.

FİLİSTİN DESTEĞİNE TAKDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Venezuela'nın Filistin'e yönelik desteğini ise takdirle karşıladığını belirtti."