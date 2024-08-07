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Başkan Erdoğan Venezuela lideri Maduro ile görüştü | İsrail zulmüne karşı Filistin desteğine takdir

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 20:09 Güncelleme: 07.08.2024 21:02
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Başkan Erdoğan Venezuela lideri Maduro ile görüştü | İsrail zulmüne karşı Filistin desteğine takdir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınırken Başkan Erdoğan görüşmede Venezuela’daki seçimlerin hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi. Ayırca Başkan Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Venezuela’nın Filistin’e yönelik desteğini ise takdirle karşıladığını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı öğrenildi.

Başkan Erdoğan Venezuela lideri Maduro ile görüştü.Başkan Erdoğan Venezuela lideri Maduro ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

VENEZUELA'YA SEÇİM TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Venezuela'daki seçimlerin hayırlara vesile olması temennisini dile getirirken, Türkiye'nin Venezuela'daki diyalog sürecine destek vermeye devam edeceğini, Venezuela halkına huzur, refah ve esenlik dileklerini ifade etti.

FİLİSTİN DESTEĞİNE TAKDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Venezuela'nın Filistin'e yönelik desteğini ise takdirle karşıladığını belirtti."

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