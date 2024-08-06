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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Bulgar mevkidaşı Malinov ile görüştü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.08.2024 19:36
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Bulgar mevkidaşı Malinov ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bulgaristan Enerji Bakanı Vladimir Malinov ile iki ülke arasındaki doğal gaz ve elektrik ticareti ile Avrupa'nın enerji arz güvenliğini destekleyen enterkonneksiyon hatlarının geliştirilmesini değerlendirdiklerini bildirdi.

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