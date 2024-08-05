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MSB duyurdu: PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 05.08.2024 18:05
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MSB duyurdu: PKK’lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 adet mağara ve tünelde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

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