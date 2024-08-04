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Dışişleri Bakanlığından Lübnan'a seyahat uyarısı: Zorunlu olmadıkça seyahat edilmemeli

ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 22:43 Güncelleme: 05.08.2024 00:00
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Dışişleri Bakanlığından Lübnan’a seyahat uyarısı: Zorunlu olmadıkça seyahat edilmemeli

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a seyahat uyarısı yayınladı. Açıklamada, "Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan'da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan'dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır" ifadelerine yer veridi.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a seyahat uyarısı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:
Kıymetli Vatandaşlarımız,
Bölgemizdeki son gelişmeler nedeniyle, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali mevcuttur.
Bu itibarla,
-Vatandaşlarımızın elzem olmadığı sürece Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları;
-Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan'da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan'dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır.
Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır.
Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir:
+961 3 944 904/+961 70 622 012

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