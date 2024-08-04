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Mehmetçik'ten terörist temizliği! 8 hain öldürüldü...

Giriş: 04.08.2024 14:26 Güncelleme: 04.08.2024 14:54
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Mehmetçik’ten terörist temizliği! 8 hain öldürüldü...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. İşte detaylar...

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