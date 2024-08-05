Başkan Erdoğan Kabine’nin ardından açıklamalarda bulundu! İsrailli hadsiz bakana tarihi ayar: Klavye soytarılarını rahatsız edeceğiz! Batı’ya Gazze tepkisi: Bir avuç siyonistin esiri oldular





"AYDER'DE ÇARPIK YAPILAŞMAYA İZİN YOK"



Rize ziyaretimizde projelerin resmi açılışını gerçekleştirdik. 2021'deki sel felaketinin yaralarını sarma vaadimizi yerine getirdik. Asıl önemli olan Ayder gibi bir hazinenin korunmasıdır. Ayder'de çarpık yapılaşmaya izin vermeyeceğiz.



"HANİYE'NİN ŞEHİT EDİLMESİYLE YENİ BİR SINIR AŞILDI"



Bölgemiz sancılı günler yaşamaktadır. Rusya-Ukrayna savaşı 2.5 yılını doldurdu. İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar 10.ayını geride bıraktı. Haniye'nin şehit edilmesiyle yeni bir sınır aşıldı. Ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı. İsrail Gazze'deki ateşi bölgeye yaymak için her yolu deneyecektir. Meclis hukuk heyetimiz 7 Ağustos'ta davaya müdahillik dilekçemizi divana teslim edecektir. Resmi başvurumuzu böylece yapmış olacağız.

"İHRACATTA TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI"



Bu anlayışla Türkiye'nin inşası için gece gündüz koşturuyoruz. Geçen hafta açıklanan veriler doğru yolda olduğumuzu teyit etmiştir. Temmuz ihracatımız yüzde 13,8 artış kaydetmiştir. Tüm zamanların temmuz ayı ihracatını gerçekleştirdik. İthalatımızdaki düşüş eğilimi devam ediyor. Yüzde 7,9 oranında geriledi. Dış ticaret açığımız 7,2 milyar dolara indi. İsrail'le dış ticaret işlemleri durduğumuz dönemde böyle bir orana ulaşmamız takdire şayandır. Türkiye, İsrail'i ateşkese zorlamak ve yardımları temin etmek için aldığı bu kararın sonuna kadar ortadadır. Filistinli mazlumlara sırt dönmenin telafisi olmaz.

"TURİZME YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARIN KARŞILIĞINI FAZLASIYLA ALIYORUZ"



Anadolu, eşsiz güzellikte bir açık hava müzesidir. Uzun yıllar bu imkanlardan istifade edemedik. 22 yılda doğudan batıya, kuzeyden güneye gizli kalmış hazineleri turizme kazandırmak için çok mücadele ettik. Ulaştırma yatırımlarımızla 81 vilayetin her bir karış yerli yabancı ziyaretçilere açıldı. Turizm sektörümüze yaptığımız yatırımların karşılığını fazlasıyla alıyoruz.

"MUHALEFETİN POPÜLİZM KOKAN SÖYLEMLERİNE PRİM VERMEYECEĞİZ"

Ekonomi başlığında şunu da memnuniyetle vurgulamak zorundayım. Temmuz ayı enflasyon oranları da ümitlerimizi artırmıştır. Enflasyonda başlayan düşüş süreci, Temmuzda biraz daha belirginleşti. Önümüzdeki aylarda bu eğilim hızlanarak devam edecek. Sene sonunda enflasyonu hedeflerimizle aynı orana indireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın Türkiye emin ellerde yoluna devam etmektedir. Türk ekonomisi bu güce 22 yıllık çabalar neticesinde ziyadesiyle sahiptir. Bunun için biraz daha sabredeceğiz. Muhalefetin popülizm kokan söylemlerine prim vermeyeceğiz. Onlar konuşmayı çok sever. İş verilen sözleri tutmaya gelince ara ki bulasın. SGK borçlarını ödemeyen bir zihniyetten ne memlekete, ne de illerimize fayda gelmez. Vatandaşlarımızdan bunu talep derken devlet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Aile Destek programıyla nakdi destek ulaştırdık. Programımız kapsamında 4,2 milyon tekil ailemizin elinden tuttuk.



MİT'E TAKAS OPERASYONU TEŞEKKÜRÜ



Türkiye diplomasisinin farklı alanlarda başarı grafiğini yükseltiyoruz. MİT'in arabulucuğunda 2. dünya savaşı sonrası en büyük esir takası Ankara'da gerçekleştirildi. 26 kişinin değişimi tüm dünyaya örnek olacak şekilde yapıldı. MİT'i ve MİT mensuplarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.