Bakan Yerlikaya duyurdu! Hırsızlık suç oranı geçen yılın ilk 7 ayına göre yüzde 47 düştü



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

GÖREVİMİZ SUÇ İŞLENMESİNİ ÖNLEMEK

Bakan Yerlikaya, her suç türünde değişmez görevlerinden birisinin de İçişleri Bakanlığı olarak suç işlenmesini önlemek olduğunu ifade ederek, "Bizim görevimiz sahada güçlü olma, dirençli olma ve büyük bir koordinasyonla teknikle, tecrübeyle suç işlenmesini önlemek. Bakın değerli arkadaşlar bu terörle de böyle, evden hırsızlıkta da böyle. Mal varlığına karşı işlenen suçlarla özellikle 5 hırsızlık türü var. 1 Ocak 2024 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında yani bu yılın ilk 7 ayını, geçen yılın ilk 7 ayı ile değerlendirdiğimizde evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, oto hırsızlığı, iş yeri ve kurumdan yapılan hırsızlıkların beşinin ortalamasına göre yüzde 47 suç oranını düşürmüşüz. Uyuşturucu ile mücadelede 123 bin bugün itibarıyla cezaevlerinde Türkiye genelinde cezasını çeken insan var. 84 bin de hırsızlık suçundan cezasını çeken insan var" dedi.