MİT’ten PKK/KCK Avusturya yapılanmasına büyük darbe! Hıdır Korkut tutuklandı

PKK/KCK Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı



MİT'in takibi altında olan Hıdır KORKUT, Avusturya'da PKK/KCK uzantısı olan pek çok dernekte sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. PKK/KCK mensubu KORKUT, örgütün eylem ve etkinliklerinin organizatörleri arasında yer alıyordu.