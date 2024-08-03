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MİT’ten PKK/KCK Avusturya yapılanmasına büyük darbe! Hıdır Korkut tutuklandı

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 19:06 Güncelleme: 03.08.2024 19:21
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MİT’ten PKK/KCK Avusturya yapılanmasına büyük darbe! Hıdır Korkut tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu yakalanan PKK/KCK Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı.

PKK/KCK mensubu Hıdır KORKUT, MİT ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonu ile 22 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalanmıştı.

PKK/KCK Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı PKK/KCK Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı


MİT'in takibi altında olan Hıdır KORKUT, Avusturya'da PKK/KCK uzantısı olan pek çok dernekte sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. PKK/KCK mensubu KORKUT, örgütün eylem ve etkinliklerinin organizatörleri arasında yer alıyordu.

PKK/KCK Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı PKK/KCK Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı


Türkiye'ye giriş yaptığı anda MİT ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonu ile yakalanan Hıdır KORKUT, gözaltı sürecinin dolması akabinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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