Hamas liderlerinden Talal Nassar Ayasofya'dan dünyaya seslendi! "Yiğit Erdoğan bir aslan gibi İsrail'in karşısına dikildi"
Haniye’nin şehit olmadan önce yaptığı çağrı üzerine tüm dünya meydanlara akın etti. Ayasofya'da da on binlerce kişi Filistin için bir araya gelerek terör devleti İsrail'i lanetledi. Hamas liderlerinden Talal Nassar Ayasofya'dan dünyaya seslendi. Nassar, "Recep Tayyip Erdoğan, bir aslan gibi İsrail'in karşısına dikildi" ifadelerini kullandı.
Hamas Lideri İsmail Haniye'nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine binlerce kişi Ayasofya Meydanı'na akın etti.
Hamas liderlerinden Talal Nassar Ayasofya'dan dünyaya seslendi.
Talal Nassar'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
İsmail Haniye'yi rahmetle yad ediyoruz. Haniye rabbine gitti ama bu dava yolda kalmadı. Bu dava bugün Hamas'ın ve bütün ümmetin omuzlarında devam ediyor. Haniye tertemiz kanıyla imkansızı bilmeyen bir milletin var olduğunu gösterdi. Bizler ise onun yolundan devam ediyoruz. Filistin'in fethine kadar yürüyoruz.
Buradan siyonist İsrail'e bir mesajımız var. Sanmayın ki Haniye'yi şehit etmekle, sanmayın ki Gazze'deki mazlumları katletmekle bu direnişi bitireceksiniz. Çünkü Filistin' davası bitmeyecek… Filistin davası Allah'ın kitabından bir ayettir. Bu dava İslam baki olduğu sürece devam edecek ve bu ümmetin omuzlarında yürüyecek. Bu dava Sultan Abdülhamid'in davasıdır. Bu dava Müslümanların davasıdır…
Biz Gazzeliler, Filistinliler bir ağacın kök saldığı gibi o toprağa kök salmışız. Kimse bizi oradan çıkaramaz… Bu dava bu omuzlarda yükselecek. İsmail Haniye evlatlarını, torunlarını bu yolda feda etti. Yetmedi bu davanın liderleri ailelerini feda etti. Kendi tertemiz kanları bu yolda feda oldu… Bunu gören bizler o topraklarda kök salmaya devam edeceğiz.
"YİĞİT ERDOĞAN BİR ASLAN GİBİ İSRAİL'İN KARŞISINA DİKİLDİ"
Gazze'den tüm Filistin'den tüm Türkiye'deki kardeşlerimize selam getirdik. Buradan vatandaşıyla hükümetiyle tüm Türkiye'yi selamlıyoruz. O yiğit Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'in dimdik yanında durdu. Herkes Hamas terör örgütü derken o aslan gibi karşılarına dikildi "Hamas bir direniş hareketidir. Hamas vatanını savunan mücahitlerdir" dedi.
İslam alemi artık birleşmenin vakti gelmedi mi? Nasıl Selahaddin Eyyubi bu ümmeti birleştirdiyse… Vakit artık geldi…
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