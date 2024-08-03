Hamas liderlerinden Talal Nassar Ayasofya'dan dünyaya seslendi! "Yiğit Erdoğan bir aslan gibi İsrail'in karşısına dikildi"

Hamas liderlerinden Talal Nassar

Biz Gazzeliler, Filistinliler bir ağacın kök saldığı gibi o toprağa kök salmışız. Kimse bizi oradan çıkaramaz… Bu dava bu omuzlarda yükselecek. İsmail Haniye evlatlarını, torunlarını bu yolda feda etti. Yetmedi bu davanın liderleri ailelerini feda etti. Kendi tertemiz kanları bu yolda feda oldu… Bunu gören bizler o topraklarda kök salmaya devam edeceğiz.