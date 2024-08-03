Nehirden denize özgür Filistin! İsmail Haniye'nin vasiyetiyle binler Ayasofya'da! İstanbul 'Gazze' için tek yürek...

Hamas Lideri İsmail Haniye'nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine binlerce kişi Ayasofya Meydanı'na akın etti. ahaber.com.tr Ayosofya'da o anları saniye saniye görüntüledi. Şehit Haniye'nin son çağrısı üzerine 7'den 70'e herkes Ayasofya'ya akın etmeye devam ederken yaşlı bir amcanın tekerlekli sandalye üzerinde Filistin davası için Ayasofya meydanında ellerini semaya kaldırarak Gazze için dua etmesi gözlerden kaçmadı. Öte yandan Öte yandan miting alanı A Haber kameramanı Mustafa Kadir Mercan tarafından görüntülendi. İşte detaylar....