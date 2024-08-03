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Nehirden denize özgür Filistin! İsmail Haniye'nin vasiyetiyle binler Ayasofya'da! İstanbul 'Gazze' için tek yürek...

Hamas Lideri İsmail Haniye'nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine binlerce kişi Ayasofya Meydanı'na akın etti. ahaber.com.tr Ayosofya'da o anları saniye saniye görüntüledi. Şehit Haniye'nin son çağrısı üzerine 7'den 70'e herkes Ayasofya'ya akın etmeye devam ederken yaşlı bir amcanın tekerlekli sandalye üzerinde Filistin davası için Ayasofya meydanında ellerini semaya kaldırarak Gazze için dua etmesi gözlerden kaçmadı. Öte yandan Öte yandan miting alanı A Haber kameramanı Mustafa Kadir Mercan tarafından görüntülendi. İşte detaylar....

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 03.08.2024 19:55 Güncelleme: 03.08.2024 21:01
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Nehirden denize özgür Filistin! İsmail Haniye’nin vasiyetiyle binler Ayasofya’da! İstanbul ’Gazze’ için tek yürek...

Sivil Toplum Kuruluşları, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin vasiyeti üzerine 3 Ağustos'ta Filistin'e destek amacıyla meydanlarda toplandı.

AHaber CANLI YAYIN

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Nehirden denize özgür Filistin! İsmail Haniye’nin vasiyetiyle binler Ayasofya’da! İstanbul ’Gazze’ için tek yürek....

KAMUOYU DİRENİŞE GEÇTİ

7 Ekim 2023'te başlayan saldırılar ve ardından devam eden soykırımla Filistin'de yaşanan işgal ve zulüm dünya gündeminde önemli bir yere taşındı. Dünya liderlerinin çoğu ve uluslararası kuruluşlar yaşananlara sessiz kalırken kamuoyu direnişe geçti.

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Nehirden denize özgür Filistin! İsmail Haniye’nin vasiyetiyle binler Ayasofya’da! İstanbul ’Gazze’ için tek yürek....

7'DEN 70'E AYASOFYA'YA AKIN!
Şehit Haniye'nin son çağrısı üzerine 7'den 70'e herkes Ayasofya'ya akın etmeye devam ediyor. Binlerce kişi, ellerde Filistin bayrakları dillerde ise Gazze'ye dua eşliğinde Ayasofya'da bir araya geldi. yaşlı bir amcanın tekerlekli sandalye üzerinde Filistin davası için Ayasofya meydanında ellerini semaya kaldırarak Gazze için dua etmesi gözlerden kaçmadı.

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Nehirden denize özgür Filistin! İsmail Haniye’nin vasiyetiyle binler Ayasofya’da! İstanbul ’Gazze’ için tek yürek....

"FREE FREE PALASTİNE!"
Şehit İsmail Haniye'nin son çağrısı üzerine Ayasofya Meydanı'na gelen küçük bir çocuk, "Free free Palastine!" diyerek seslendi

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Nehirden denize özgür Filistin! İsmail Haniye’nin vasiyetiyle binler Ayasofya’da! İstanbul ’Gazze’ için tek yürek....

AHABER.COM.TR MEYDANDA

ahaber.comtr Ayosofya'da o anları saniye saniye görüntüledi.