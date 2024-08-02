Halk TV'de yeni bir skandal daha! Cem Toker'den hadsiz ifadeler: İsrail'e kafa tutan Arap liderlerin icabına bakıldı
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı soykırımı Orta Doğu'ya sıçrarken, Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesi üzerinden Halk TV'de gerçekleştirilen konuşma sırasında Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker skandal ifadelere imza attı. Toker, "İsrail'e kafa tutan Arap liderler yarandanlarıyla buluştu, hepsinin icabına bakıldı" ifadelerini kullandı. Vicdanları kördüğüm olan diğer yorumcuların ise gülüşmeleri hadsizliğin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da kaldığı konutta alçak bir suikast sonucu şehit edildi.
CHP YANDAŞI KANALDA SKANDAL İFADELER
Terör devleti İsrail'in bu alçak saldırısının konuşulduğu CHP yandaşı Halk TV'de hadsiz ifadeler kullanıldı.
İŞGALCİ İSRAİL'İ AKLAYIP ÖVGÜLER DİZDİ
Suikastı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile özdeşleşen "Bir gece ansızın gelebiliriz" söylemi üzerinden İsrail'i övücü bir şekilde yayınlayan HalkTV'nin skandallarına yenisi eklendi.
TOKER'İN VİCDANI KÖRDÜĞÜM! HADSİZ İFADELER: İSRAİL'E KAFA TUTAN ARAP LİDERLER YARADANIYLA BULUŞTU
Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, canlı yayında "İsrail'e kafa tutan Arap liderler yaradanlarıyla buluştu, hepsinin icabına bakıldı." ifadelerini kullandı.
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