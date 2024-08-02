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Bakan Fidan şehit Haniye'nin cenaze merasimi için Doha'ya gidiyor

Giriş: 02.08.2024 00:56
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Bakan Fidan şehit Haniye’nin cenaze merasimi için Doha’ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin cenaze merasimine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gidiyor.

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