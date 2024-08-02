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Başkan Erdoğan'dan şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 12:12
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Başkan Erdoğan’dan şehit polis memuru Ahmet Şahan’ın ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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