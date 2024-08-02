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Şehit polis memuru Ahmet Şahan için tören düzenlendi

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan (38) için tören düzenlendi. Şehidin cenazesi, cenaze aracına konularak memleketi Nevşehir'e uğurlandı.

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 09:52
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Şehit polis memuru Ahmet Şahan için tören düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu.

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Şehit polis memuru Ahmet Şahan için tören düzenlendi

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, yaptığı konuşmada şehitlerin ülkenin teminatı olduğunu söyledi.

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Şehit polis memuru Ahmet Şahan için tören düzenlendi

Ay, "Vatana hizmet için çarpan bu yürekler var oldukça tüm kanunsuzluklarla mücadelemiz devam edecektir. Şehitlik yüce dinimizde peygamberlikten sonra en yüksek manevi mertebedir. Bugün yürüklerimize sığdıramadığımız acıyı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyütür. Allah hepimize sabır versin." dedi.

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Şehit polis memuru Ahmet Şahan için tören düzenlendi

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Törende şehidin ailesi ile aynı çatışmada yaralanan polis memuru Arif Ay, Şahan'ın ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

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Şehit polis memuru Ahmet Şahan için tören düzenlendi

Daha sonra şehidin cenazesi, cenaze aracına konularak memleketi Nevşehir'e uğurlandı.