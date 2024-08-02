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En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de

Giriş: 02.08.2024 00:37
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En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete’de

En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.

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