01 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

SGK'ya borçlu belediyelerin batık şirketleri! Tablo ortaya çıktı

ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 10:32
ABONE OL
SGK’ya borçlu belediyelerin batık şirketleri! Tablo ortaya çıktı

Büyükşehir ve il belediyelerinin SGK’ya olan prim borçlarına ilişkin çarpıcı veriler ortaya çıktı. Rakamlar belediyelerden ziyade belediye şirketlerinin prim borcu batağına saplandığını ortaya koydu. Belediyelerin 96 milyar TL’lik prim borcundan 79 milyar TL’si belediye şirketlerine ait.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör