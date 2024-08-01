Anadolu’dan talep yağdı Başkan Erdoğan’a ’çözün’ talimatı verdi: AK Parti’de bahane olmaz

MUTKİ İLÇESİNE GÜN HASTANESİ

Erdoğan'ın hastane talebi için, "İlçenin nüfusu az. Merkez yaklaşık 4 bin ilçe 30 bin. 25- 50 yataklı 'gün hastanesi' yapalım. Bu daha makul olur. Bu kadar tasarruf ettiğimiz yerde bunun fazlası israf sayılır" dediği kaydedildi. Bitlis teşkilatı Erdoğan'ı Malazgirt'in yıldönümü etkinleri kapsamında Ahlat'a davet etti, bunun üzerine Erdoğan, "Nasip olursa MHP lideri Devlet Bey ile geleceğiz" dedi.