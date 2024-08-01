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Şehit İsmail Haniye için Tahran'da cenaze töreni! Cenaze namazını Hamaney kıldırdı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 08:18 Güncelleme: 01.08.2024 08:45
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Şehit İsmail Haniye için Tahran’da cenaze töreni! Cenaze namazını Hamaney kıldırdı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğrayarak şehit edildi. Şehit Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor.

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