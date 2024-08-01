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Özgür Özel'den "siyasette yumuşama" iklimi açıklaması: Çocukluk hastalıklarını bırakacağız

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 01.08.2024 09:21 Güncelleme: 01.08.2024 09:38
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Özgür Özel’den siyasette yumuşama iklimi açıklaması: Çocukluk hastalıklarını bırakacağız

CHP lideri Özgür Özel Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'a verdiği röportajda, muhalefetteki değişimi gözler önüne serdi. "İnadına her şeye muhalif" olma çizgisinde olmadıklarını belirten Özel, Başkan Erdoğan'ın "yumuşama iklimine" kazandırdığı zemini bozmak isteyen bazı CHP'li isimlere de fırsat tanımadıklarını belirtti. Özel açıklamasında "Parti olarak 100 yaşını geçtik... Çocukluk hastalıklarını bırakacağız... Durum iyiye gidiyor... Zaman zaman eski hastalıkların nüksetmesini isteyenler olabiliyor... Ama fırsat vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

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