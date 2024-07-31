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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü

Giriş: 31.07.2024 22:09
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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