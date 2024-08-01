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Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü

Giriş: 01.08.2024 22:01 Güncelleme: 01.08.2024 22:04
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Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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