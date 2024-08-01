Şehit Haniye için yarın tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak!

Açıklamayı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptı.

Filistin davasının büyük önderlerinden İsmail Heniye'nin şehid edilmesi münasebetiyle ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edilmiştir.



Yarın tüm camilerimizde salâ verilecek ve Cuma namazından sonra gıyâbî cenaze namazı kılınacaktır.



Mekânı cennet olsun.