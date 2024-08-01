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Şehit Haniye için yarın tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak!

Giriş: 01.08.2024 22:49 Güncelleme: 01.08.2024 23:01
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Şehit Haniye için yarın tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak!

Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye’nin alçak suikastle şehit edilmesi nedeniyle yarın tüm camilerde sela okunacak ve cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Açıklamayı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptı.

Erbaş, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin alçak suikastle şehit edilmesi nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini hatırlattı.

Şehit Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail HaniyeŞehit Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye

Erbaş, "Yarın tüm camilerimizde salâ verilecek ve cuma namazından sonra gıyâbî cenaze namazı kılınacaktır. Mekânı cennet olsun" dedi.

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