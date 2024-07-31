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Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak

AA ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 10:04
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Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

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