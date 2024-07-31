Siyasette yumuşama iklimi | CHP lideri Özel’den öz eleştiri: Bu devletin gelenekleri var biz unutmuş olabiliriz

Günün sorusu



Konuyu ben açtım... Anadolu irfanı... Örf, âdet ve gelenekten söz ederek.

Bir cenaze geçerken... Ölen insanı sevmeseniz bile cenazeye saygı, ayağa kalkarsınız

Önünüzden bayrak geçiyorsa... Ayağa kalkılır... Kalkmayan ayıplanır. Cumhurbaşkanı geçerken de öyle... Saygı şarttır.

Bunları söyledim ve ekledim:

- Özgür Bey, siz bana aylar önce "Makama saygıdan asla taviz yok" dediniz... SABAH'ta manşet oldu. (8 Nisan 2024)... O manşet ülkede büyük yankı yaptı... Ve şimdi soru... Bu konu, sizin mahallede nasıl karşılandı?

***

Muhalefete evet hakarete hayır



Özgür Özel'in, günün sorusuna yanıtı... Kelimesi kelimesine... Noktasına, virgülüne dokunmadan:

İyi karşılandı... Tabii bir grup kötü niyetliyse diyecek bir şey yok.

Çok iyi niyetli olan ama rahatsızlık duyan bir kitle de var.

Onları anlıyorum... Seneler süren gerginlik ortamı... Ve diyorlar ki: "Onlar bize şunu etti bunu etti... Şimdi sen geldin, böyle diyorsun."

Ama zaman içinde ne demek istediğimi gördüler.

Yani... Muhalefet etmekle hakaret etmek arasında bir fark var.

Doğruları söylemeye devam edeceğiz... Fakat kesinlikle hakaret etmeyeceğiz.

***

Tarihi fotoğraf



Başbakan Turgut Özal, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayınca... Ana muhalefet partisi genel başkanı Erdal İnönü, "Özal, Cumhurbaşkanı olursa elini sıkmam" demişti. Sonunda... Özal, Cumhurbaşkanı seçildi. Ve... Bir gün... Anıtkabir'de tören.

Televizyonlar tam kadro.