Teröre geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu: Mardin ve Şırnak'ta 4 terörist sarı torbada
Hain terör örgütü PKK ve türevleri ile mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Teröristlere hiçbir noktada geçit verilmezken düzenlenen operasyonlarla yuvalandıkları yerler başlarına yıkılıyor. Bu kez operasyonların adresi Mardin ve Şırnak oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta Beytüşşebap kırsalı ve Mardin ili Nusaybin kırsalında Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen “GÜRZ-3" operasyonlarında 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terörle mücadele yurdun her köşesinde kararlılıkla devam ederken hain PKK her geçen gün daha da köşeye sıkışıyor.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şırnak ili Beytüşşebap kırsalı ve Mardin ili Nusaybin kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Gürz-3' operasyonlarında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR..."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Hainlerin nefeslerini keseceğiz! Şırnak ili Beytüşşebap kırsalı ve Mardin ili Nusaybin kırsalında Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen "GÜRZ-3" operasyonlarında 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi. Teröristlerin kimlik ve katıldıkları eylemlerin tespit çalışmaları devam ediyor.
Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemiz Kararlılıkla Devam Edecek! Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Şırnak ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmaları sonucu; J-SİHA, ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda Şırnak ili Beytüşşebap kırsalında 3, Mardin ili Nusaybin kırsalında 1 olmak üzere toplam 4 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!"
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