TBMM’nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Buna göre, TBMM'nin, 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 27 Temmuz tarihli 110. birleşiminde karar verildi.

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