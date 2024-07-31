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TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 31.07.2024 00:38
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TBMM’nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TBMM'nin, 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 27 Temmuz tarihli 110. birleşiminde karar verildi.

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