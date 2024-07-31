Son dakika: Malatya’da korkutan deprem! 31 Temmuz az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Bu sabah erken saatlerde Malatya'da hissedilen deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Depremin ardından, insanlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek açıklamaları merakla beklemeye başladı. "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" soruları, arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte, Malatya'da hissedilen depremin detayları ve resmi açıklamalar hakkında bilgiler...