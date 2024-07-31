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Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! 31 Temmuz az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 07:18 Güncelleme: 31.07.2024 07:42
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Son dakika: Malatya’da korkutan deprem! 31 Temmuz az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Bugün sabah saatlerinde Malatya'da hissedilen deprem, vatandaşlar arasında merak uyandırdı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden resmi açıklama geldi. İşte, sabah saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğü ve merkez üssü hakkında yapılan açıklamalar...

Bu sabah erken saatlerde Malatya'da hissedilen deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Depremin ardından, insanlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek açıklamaları merakla beklemeye başladı. "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" soruları, arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte, Malatya'da hissedilen depremin detayları ve resmi açıklamalar hakkında bilgiler...

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesinde 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 31 Temmuz 2024 sabahı saat 07:10'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkezi, 38.32417 enlem ve 38.24194 boylamında yer aldı ve yerin 8.23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4 OLARAK AÇIKLADI!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre ise depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ-31 TEMMUZ

2024-07-31 05:06:29 36.41694 36.26889 6.83 ML 1.3 Kırıkhan (Hatay)
2024-07-31 05:02:06 38.37111 37.53306 7.0 ML 0.8 Darende (Malatya)
2024-07-31 04:49:47 37.38056 36.83806 7.23 ML 0.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-31 04:02:23 40.58278 29.05028 7.08 ML 1.3 Çınarcık (Yalova)
2024-07-31 03:40:51 37.94861 37.69306 6.99 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-31 02:53:42 38.39778 25.7225 6.64 ML 2.2 Ege Denizi - [48.18 km] Çeşme (İzmir)
2024-07-31 01:57:17 36.21444 27.14167 6.99 ML 2.0 Ege Denizi - [59.89 km] Datça (Muğla)
2024-07-31 01:34:27 37.90278 29.29389 5.14 ML 1.5 Çal (Denizli)
2024-07-31 01:32:21 40.60278 28.79361 7.02 ML 1.7 Marmara Denizi - [07.05 km] Armutlu (Yalova)
2024-07-31 01:04:27 38.19722 38.59222 12.66 ML 2.6 Battalgazi (Malatya)
2024-07-31 00:29:40 37.81917 26.98028 7.09 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [23.21 km] Kuşadası (Aydın)
2024-07-30 23:56:18 38.12639 36.57528 5.12 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-07-30 23:40:10 38.28306 37.77694 6.09 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-07-30 23:28:40 38.295 37.79139 12.6 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2024-07-30 23:26:55 38.18639 38.58861 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2024-07-30 23:01:23 37.95 27.12111 8.72 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.32 km] Menderes (İzmir)
2024-07-30 22:20:28 38.07444 36.37167 6.99 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-30 21:11:46 38.4575 37.30083 7.03 ML 2.1 Darende (Malatya)
2024-07-30 20:18:23 40.62389 28.78917 6.93 ML 1.6 Marmara Denizi - [08.68 km] Armutlu (Yalova)
2024-07-30 19:21:12 38.03778 37.35278 7.58 ML 2.1 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-07-30 18:52:29 38.28611 37.72167 7.01 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2024-07-30 18:51:11 40.59306 28.81 7.07 ML 2.4 Marmara Denizi - [05.33 km] Armutlu (Yalova)

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