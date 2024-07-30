30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Beyrut uçuşlarına 'saldırı' engeli! THY seferi iptal etti

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 30.07.2024 22:34
ABONE OL
Beyrut uçuşlarına ’saldırı’ engeli! THY seferi iptal etti

İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırıları hava trafiğini olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları (THY) Beyrut’a yapacağı seferi bugün de işgalcilerin Beyrut’a yönelik saldırıları nedeniyle iptal etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör