En az 3 vekil AK Parti’ye geçecek! AK Parti’de 23’üncü yaşını 81 ilde kutlayacak! Sloganı adı: AK Parti

Seçimlerde farklı partiden ya da bağımsız olarak aday olan ve seçim propagandasını, "Kazanırsam zaten yeniden AK Parti'ye geçeceğim" söylemi üzerine kuran başkanlar tarafından da yoğun katılım talebinin geldiği öğrenildi.

Sadece belediye başkanları değil, bazı milletvekillerinin de AK Parti çatısı altında siyaset yapmak istedikleri konuşuluyor.