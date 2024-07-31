En az 3 vekil AK Parti'ye geçecek! AK Parti’de 23’üncü yaşını 81 ilde kutlayacak! Sloganı adı: AK Parti
AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 14 Ağustos 2001’de Türkiye’nin 39. partisi olarak Türk siyasetine girdi. AK Parti, Erdoğan’ın, "Bugünden sonra Türkiye’mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadesiyle siyaset sahnesinde yerini aldı. AK Parti 14 Ağustos’ta yeni yaşını kutlayacak. Bu kapsamda parti yönetimi hazırlıklarına ağırlık verdi. İlklere sahne olacak yıldönümünde il başkanları programda olmayacak.
AK Parti 23'ncü yaşını ülkenin dört bir yanında 81 ilin tamamında eş zamanlı olarak kutlamış olacak. 'ADI: AK PARTİ' sloganı ile hazırlanan etkinlikte, partinin kuruluş aşamasından yaşanan badirelere ve yapılan hizmetlerin anlatıldığı video gösterimi olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yol arkadaşlarına hitap edecek. Program kapsamında kulislerde uzunca süredir konuşulan AK Parti'ye geçmeyi bekleyen isimlere rozet takılması da gündemde.
Başkan Erdoğan'ın onay vermesi halinde milletvekili ve belediye başkanlarına AK Parti rozetleri takılacak.
SLOGAN ADI: AK PARTİ
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara'da düzenlenecek törene parti kurucuları, bakanlar, ve parti yönetiminin katılması planlanıyor "ADI: AK PARTİ " sloganı ile bir araya gelecek partililere Başkan Erdoğan hitap edecek.
Törende, dünden bugüne görüntülerin yer aldığı video ile AK Parti siyasetinin tarihi ve yeni yaşa özel bestelenen şarkı da katılımcılarla buluşacak, canlı performans gösterisi olacak.
YENİ YAŞ 81 İLDE KUTLANACAK
Yıldönümü ilklere sahne olacak. Her il kendine özel bir program düzenleyecek. Böylece AK Parti'nin yeni yaşı, 81 ilin tamamında kutlanmış olacak.
TÖRENE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ DAMGASINI VURACAK
Muhalefetin yönetimindeki birçok belediye, AK Parti'ye geçmek için sırada bekliyor.
31 Mart yerel seçimlerinin hemen sonrası Cumhur İttifakı dışındaki partilerin yönetiminde bulunan bazı belediyeler, AK Parti'ye geçmek için talep iletmeye devam ediyor.
Seçimlerde farklı partiden ya da bağımsız olarak aday olan ve seçim propagandasını, "Kazanırsam zaten yeniden AK Parti'ye geçeceğim" söylemi üzerine kuran başkanlar tarafından da yoğun katılım talebinin geldiği öğrenildi.
Sadece belediye başkanları değil, bazı milletvekillerinin de AK Parti çatısı altında siyaset yapmak istedikleri konuşuluyor.
Aynı törende 31 Mart yerel seçimlerinde başka partiden seçilen belediye başkanlarından bazıları da AK Parti'ye geçecek.
Transfer süreci 14 Ağustosla sınırlı kalmayacak. Ekim ayı itibarıyla peyderpey geçişler yaşanması bekleniyor.
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