İşgalci İsrail bir kez daha kiliseyi hedef aldı! Başkan Erdoğan’ın Almanya’daki tarihi konuşması akıllara geldi... | Hadsiz gazeteciyi soru sorduğuna pişman etmişti: Sen bir Hristiyan olarak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan

ALMAN GAZETECİYE HADDİNİ BİLDİRMİŞTİ: HRİSTİYAN OLARAK KİLİSELERİN VURULMASINDAN RAHAT DEĞİL MİSİN?

Başkan Erdoğan, "Ben sana yüzlerce demiyorum, binlerce Filistinliyi şu anda İsrail öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri yok etti mi, etti, ibadethaneleri, kiliseleri vuruyor mu, vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye tavır koymuyorsunuz. Bizim için Musevi, Hristiyan, Müslüman ayrımının olmaması gerekir. Antisemitizme karşı mücadeleyi ilk veren lider ben oldum" ifadelerini kullanmıştı.