İşgalci İsrail bir kez daha kiliseyi hedef aldı! Başkan Erdoğan'ın Almanya'daki tarihi konuşması akıllara geldi... | Hadsiz gazeteciyi soru sorduğuna pişman etmişti: Sen bir Hristiyan olarak...
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki sivil soykırımına ilk günden bu yana destek vererek işgale ortak olan Almanya'da geçtiğimiz aylarda Başkan Erdoğan Gazze’nin bir kez daha sesi olmuştu. Hatırlanacağı üzere, Başkan Erdoğan, hadsiz bir ifadeyle İsrail’i güzelleyen Alman gazeteciyi soru sorduğuna pişman etmişti. Başkan Erdoğan, İsrail’e desteğini esirgemeyen ve katliamlar karşısında sessiz kalanlara gazetecinin sorduğu soru üzerinden, “Sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye tavır koymuyorsunuz. Bizim için Musevi, Hristiyan, Müslüman ayrımının olmaması gerekir. Antisemitizme karşı mücadeleyi ilk veren lider ben oldum.” diyerek dünyaya seslenmişti. Öte yandan sivil katliamlarının yanı sıra Gazze’de dini değerleri hedef alan işgalci İsrail son olarak Aziz Porphyrius Kilisesi’ni hedef alırken, Gazze’deki hükümet bunu “dinlere karşı işlenmiş bir suç olarak” nitelendirdi.
İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te yoğun hava saldırısı başlattığı Gazze Şeridi'ne 27 Ekim 2023'ten beri de kara saldırıları düzenliyor.
İSRAİL DİNLERE KARŞI SUÇ İŞLİYOR
Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Gazze'deki tarihi Aziz Porphyrius Kilisesi'ni hedef almasının dinlere karşı işlenmiş bir suç olduğunu ve 7 Ekim 2023'ten bu yana işlenen "soykırım suçları" kapsamına girdiğini belirtti.
ALMANYA'DA 2. ONE MINUTE ÇIKIŞI!
Hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.
"BİZ HOLOKOST CENDERESİNDEN GEÇMEDİK, BİZİM İNSANA SAYGIMIZ FARKLIDIR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kanlı soykırıma el uzatan Olaf Scholz'ın gözünün içine baka baka tüm dünya karşısında, "Şu anda şu kadar mali destekten bahsediliyor. İsrail'in nükleer silahı var ama söylemezler. Hamas'a destek veriliyor mu hayır. Filistin'in kendisine verilmesi gerek destekler de verilmiyor. İbadethaneler hastaneler vuruluyor. Hastanelerin vurulması çocukların öldürülmesi Tevrat'ta falan yoktur. Bunları yapamazsın. Burada bu çocuklar nasıl vuruluyor.
BAŞKAN ERDOĞAN TÜM DÜNYAYA DUYURMUŞTU! İŞGALCİLERİN BİR DİĞER HEDEFİ: DİNİ DEĞERLER
Öte yandan Başkan Erdoğan, Alman gazetecinin "İsrail'in var oluşunu kabul ediyor musunuz?" sorusuna yönelik verdiği tarihi cevap tüm dünyada ses getirmişti.
ALMAN GAZETECİYE HADDİNİ BİLDİRMİŞTİ: HRİSTİYAN OLARAK KİLİSELERİN VURULMASINDAN RAHAT DEĞİL MİSİN?
Başkan Erdoğan, "Ben sana yüzlerce demiyorum, binlerce Filistinliyi şu anda İsrail öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri yok etti mi, etti, ibadethaneleri, kiliseleri vuruyor mu, vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye tavır koymuyorsunuz. Bizim için Musevi, Hristiyan, Müslüman ayrımının olmaması gerekir. Antisemitizme karşı mücadeleyi ilk veren lider ben oldum" ifadelerini kullanmıştı.
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