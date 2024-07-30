CHP lideri Özgür Özel'den 15 Temmuz açıklaması: Darbe girişimine tiyatro diyen eksik akıllıdır
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Meclis Genel Kurulunda olan o dönem CHP Grup Başkanvekili şimdilerde CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel, o geceyle ilgili konuştu. Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'a çarpıcı açıklamalarda bulunan Özel, "Bu bir tiyatro' diyorlardı. Hatta... Partinin bir toplantısında... Televizyon da vardı... 'Bu bir tiyatro' dediler. Anında karşı çıktım... Dedim ki... 'Kardeşim, bal gibi darbeydi... Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır.' Ve devam ettim... 'Buna tiyatro demek kadar, Türkiye'ye yapılacak büyük kötülük yoktur." ifadelerini kullandı.
FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimi gecesi Meclis Genel Kurulunda o dönem CHP Grup Başkanvekili olan Özgür Özel, alçak geceyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'a çarpıcı açıklamalarda bulunan Özel, "Darbe, demokrasiyi rafa kaldıran, her seferinde ülkeyi 20-30 yıl geriye götüren bir olay... Kimseye faydası yok... Zaten, bu memlekette darbeden medet uman bir daha belini doğrultamıyor." dedi.
İşte Özel'in Donat'a yaptığı o çarpıcı açıklamalar:
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Demokrasinin kitabında da, lugatında da darbe kelimesinin yeri yok... Olamaz da" dedi. Ve... Devam etti:
- Darbe, demokrasiyi rafa kaldıran, her seferinde ülkeyi 20-30 yıl geriye götüren bir olay... Kimseye faydası yok... Zaten, bu memlekette darbeden medet uman bir daha belini doğrultamıyor.
Tebrikler, 100 yaşındaki CHP'nin yeni nesil Genel Başkanı Özgür Özel.
15 Temmuz'a 'Tiyatro' diyenler
Tanklar, sivil insanların üzerine yürürken... Jetler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Meclis'e, Genelkurmay'a, devletin simge kurumlarına bomba yağdırırken... Ömer Halisdemir, İlhan Varank, Mustafa Cambaz, Alpaslan Yazıcı, Birol Yavuz... Tam 253 demokrasi aşığı... "Vurulup tertemiz alınlarından şehit düşerken..."
15 Temmuz 2016... Hain darbe girişimi. İl başkanı, ilçe başkanı, hatta genel başkan, milletvekili, partinin ağır topu, Parti Meclisi üyesi... Pek çok CHP'li, "Tiyatro" demişti... "Kontrollü darbe" olarak nitelemişti. Özgür Özel ile sohbet ederken bu konuyu açtım. Söyledikleri... Kelimesi kelimesine:
'Bu bir tiyatro' diyorlardı.
Hatta... Partinin bir toplantısında... Televizyon da vardı... 'Bu bir tiyatro' dediler.
Anında karşı çıktım... Dedim ki... 'Kardeşim, bal gibi darbeydi... Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır.'
Ve devam ettim... 'Buna tiyatro demek kadar, Türkiye'ye yapılacak büyük kötülük yoktur.'
CHP... 27 Mayıs darbesinin neresinde?
Özgür Özel'e de söyledim... 27 Mayıs 1960 darbesinde CHP'nin tavrı, "Biz ne içindeyiz ne de dışında" idi.
Söylemediğim ayrıntı ise çok.
Örneğin... Ahmet Er'in anıları. (Hatıralarım... Selçuklu Sosyal Güvenlik Vakfı Yayını). Ahmet Er... "Darbeyi yapan Milli Birlik Komitesinin 38 üyesinden biri." 14'ler diye adlandırılan gruptan... Darbeden bir süre sonra komite ile ilişkileri kesildi... Yurt dışı göreve gönderildiler. Dönüşlerinde bazıları siyasete girdi... Alpaslan Türkeş gibi.
Anılardan birkaç sayfa 60... 61... 62... 63... Ve birkaç satır: Başlık: İhtilalde CHP Faktörü.
27 Mayıs'ın icrasından sonra CHP yetkililerinin, 'Biz 27 Mayıs hareketinin içindeyiz' beyanları vardır.
Sonra bu beyan değişikliğe uğrayarak, 'Biz 27 Mayıs'ın ne içinde ne dışındayız', sonra da, 'Biz 27 Mayıs'ın dışındayız' şekline dönüştü.
Benim vicdani kanaatime göre ilk beyanları doğrudur: 'CHP 27 Mayıs'ın içindedir.'
Derin tarih
Bugün çok kişi bilmez ama... Yakın siyasi tarihin sayfalarında, konumuzla ilgili çok ayrıntı var.
Yazmaya kalksak... Sayfalar yetmez. 10 Ekim 1965... Milletvekili genel seçimleri. CHP'nin aday listelerinde, 27 Mayıs darbesini yapan 38 subaydan üçünün adı vardı: Orhan Kabibay... Orhan Erkanlı... Ve İrfan Solmazer.
Yetmedi... Seçim kampanyası... CHP Konya mitingi.
Darbeci generallerden... Milli Birlik Komitesi üyesi ve darbe hükümetinin Bayındırlık Bakanı... Tabii Senatör... Sıtkı Ulay, kürsüye çıktı ve CHP için oy istedi.
Kırmızı çizgi
Darbe... Siyasete müdahale... Örtülü ya da örtüsüz muhtıra gibi konularda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tavrını çok net... Gölgesiz bulduk.
'Ama... Fakat... Lakin' gibi söz etmeden, lafı evirip çevirmeden, siyaset-asker-darbe konusunda, kalın çizgi... Kırmızı çizgi çekti. Geçmişte yaşananlara girmedi... Bugün ve yarın için ise şunları söyledi:
Cumhuriyet demek, demokrasi demektir. Demokrasi ise... Halkın özgür iradesidir... Büyük Atatürk'ün ifade ettiği gibi, millet iradesinin üzerinde bir güç yoktur.
Genel başkanlığını yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi'ne... Cumhuriyeti kuran bir partiye... İkircikli pozisyon yakışmaz.
O gece... Ve gazi Meclis
Özgür Özel... Darbe, darbe girişimi, muhtıra konularındaki düşüncesini, tavrını anlatırken... O geceden de söz etti. 15 Temmuz... FETÖ... Hain darbe girişimi gecesinden: O gece, Meclis'in açık olmasını teklif eden konuşmalar yapıldı... Cumhuriyet Halk Partisi adına kürsüye ben çıktım.
FETÖ meselesinde... Ve benzer olaylarda, siyaset kurumu olarak çok net bir tutum sergilemek zorundayız.
Zaten başka türlüsü olmaz... Gazi Meclis'e yakışmaz... Cumhuriyet Halk Partisi'ne, altını tekrar tekrar çizerek söylüyorum, kesinlikle yakışmaz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarım Kredi'de indirim kataloğu baştan sona yenilendi: Yoğurt, kağıt havlu, kıyma, sucuk... Fiyatlar düştü!
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: Yaz tatiline +1 ay iddiası kesinleşti! Öğrenciler ve öğretmenler...
- 47 48 49 50 yaşa piyango gibi erken emeklilik! 1995 1999 2000 2005 SGK girişine kadın-erkek prim, gün hesabı...
- Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2024 Temmuz ayı TÜİK enflasyon verisini hangi tarihte açıklayacak? Tahmin ne yönde?
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Canan Karatay’dan kilo kilo yağ verdirtecek yöntem! İşte 3’lü diyet reçetesi; Yemek sonrası…
- ALES/2 ne zaman? 2024 ALES/2 saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Kaç soru var?
- SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C'linin hesabına yatacak! Yeni emekliye kazanç takvimi netleşti: Tahsis numarası 5, 7, 9, 1, 3, 8 olanlar...
- Vantilatör kullanırken 2 kez düşüneceksiniz! Meğer sağlığınızı...
- Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...
- Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye 7 basamak yükseldi: Schengen, turistik, transit...
- Olimpiyat açılış töreni bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Paris 2024 Olimpiyat oyunları kaç gün sürecek?