CHP lideri Özgür Özel’den 15 Temmuz açıklaması: Darbe girişimine tiyatro diyen eksik akıllıdır

27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştiren genç subaylardan Muzaffer Özdağ, Ahmet Er, İrfan Solmazer ve Numan Esin



Derin tarih



Bugün çok kişi bilmez ama... Yakın siyasi tarihin sayfalarında, konumuzla ilgili çok ayrıntı var.

Yazmaya kalksak... Sayfalar yetmez. 10 Ekim 1965... Milletvekili genel seçimleri. CHP'nin aday listelerinde, 27 Mayıs darbesini yapan 38 subaydan üçünün adı vardı: Orhan Kabibay... Orhan Erkanlı... Ve İrfan Solmazer.





Yetmedi... Seçim kampanyası... CHP Konya mitingi.

Darbeci generallerden... Milli Birlik Komitesi üyesi ve darbe hükümetinin Bayındırlık Bakanı... Tabii Senatör... Sıtkı Ulay, kürsüye çıktı ve CHP için oy istedi.