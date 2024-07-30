Borçlu belediyelere taksit imkanı! SGK belediyelerle masaya oturacak | İşte tahsilat yöntemleri



Çığ gibi katlanarak büyüyen borçlardan bazıları şöyle:



* Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'da 327 milyon TL olan prim borcu Mart 2024'te yani beş yılda 9 kat artarak 3 milyar TL'ye ulaştı.

* İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin 2019'da 70.8 milyon TL olan borcu, Mart 2024'e kadar 46 kat artarak 3.3 milyar TL oldu.

* Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 160.4 milyon TL olan borcu 5 yılda 25 kat artış göstererek Mart 2024'te 5.7 milyar TL'ye ulaştı.

* İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'da 6.1 Milyon TL olan borcu beş yılda rekor artış gösterdi ve 885 kat arttı. Mart 2024 itibariyle 5.4 milyar borcu var.

* Şişli Belediyesinin 127 milyon TL olan borcu beş yılda 13 kat artarak Mart 2024'te 1.8 milyon oldu.