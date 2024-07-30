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17 ilde zehir tacirlerine operasyon! 1 ton 331 kg uyuşturucu ele geçirildi

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 08:06 Güncelleme: 30.07.2024 08:44
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17 ilde zehir tacirlerine operasyon! 1 ton 331 kg uyuşturucu ele geçirildi

17 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Narkoçelik-29” operasyonlarında; 1 ton 331 Kg uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk ve 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 103 kişiden 45'i tutuklandı.

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