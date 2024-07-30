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Köşeye sıkışan PKK silahlı kadrosuna katmak için Suriye'de 3 çocuk kaçırdı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 15:31 Güncelleme: 30.07.2024 15:32
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Köşeye sıkışan PKK silahlı kadrosuna katmak için Suriye’de 3 çocuk kaçırdı

Terör örgütü PKK, Türkiye'nin yaptığı operasyonlarla iyice köşeye sıkışarak örgüte eleman bulmakta zorlanıyor. Dağ kadrosunda sayının giderek azalmasıyla panikleyen terör örgütü bu kez de Suriye'de yaşları 13 ila 15 arasında değişen 3 çocuğu kaçırdı. Çocukların silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüldüğü öğrenildi.

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