TOGG 4X4 ne zaman çıkacak? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber'de tarih verdi | Yüksek Teknoloji Merkezi kurulacak! "30 milyar dolarlık kaynak ayrıldı"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber'de gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Kacır, "Yüksek Teknoloji Merkezi kuracağız. 30 milyar dolarlık kaynak ayrıldı." dedi. Milli gurur Togg ile büyük başarı kaydedildiğini belirten Bakan Kacır, "Togg'un üretim sürecinde karalama çalışmaları hep sürdü. Elektrikli araçlar konusunda daha fazlasını yapmalıyız. 5 milyar dolarlık bir kaynakla Türkiye'de elektrikli araç üretim kapasitesini yılda 1 milyona çıkaracağız." dedi. Ayrıca milyonların merak ettiği TOGG 4x4 üretimine ilişkin Bakan Kacır, net tarih verdi. İşte detaylar...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kacır, "Yüksek teknoloji merkezi kuracağız" dedi.
Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları;
HIT-30 NEDİR? TÜRKİYE'NİN KALKINMASINA NASIL YÖN VERECEK?
Geçtiğimiz hafta Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi bir açıklama yaptı. Türkiye'nin 2030 yılına denk yaklaşık 30 milyar dolarlık bir kaynakla küresel düzeyde bir yüksek teknoloji üretim merkezi olmasını sağlayacak HIT 30 yüksek teknoloji üretim merkezini hem Türkiye'ye hem de dünyaya duyurdu. Tabi Türkiye son 22 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlarla aslında sanayi ve teknolojide de muazzam bir ivme ile büyüme kaydetti.
"SANAYİNİN TÜM KOLLARINDA BÜYÜDÜK"
Malumunuz OSB'lerimiz üretim üsleri haline geldi. Bugün Türkiye'deki OSB'lerin sayısı 191'den 361'e yükseldi. 43 tane endüstri bölgesi kurduk. Sanayide çalışan sayımızı 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 binlere bu dönemde çıkardık. Sanayinin tüm sektörlerinde muazzam bir büyüme ve gelişme kaydettik. Türkiye'de üretilen otomobil sayısı yaklaşık 350 binlerdeyken geçtiğimiz yıl 1 milyon 450 bin otomobil ürettik. Beyaz eşyada yıllık üretimimiz 6 milyon 700 binlerdeyken geçtiğimiz yıl 32 milyonun üzerinde beyaz eşya üretimi sağladık. Biz bugün beyaz eşya üretiminde Avrupa 1'ncisi dünya 2'ncisiyiz. Otomobil üretiminde Avrupa'da 3, ticari araç üretiminde Avrupa'da 1'nciyiz. Demir çelikte lider iki ülkeden biri Türkiye yıllık üretimimizde 16 milyon tondan 34 milyon tona yine AK Parti iktidarı döneminde yükseldik.
Dünya'da adına 4'ncü sanayi devrimi denilen çok büyük bir değişim ve dönüşümün içerisindeyiz. Otomotiv sektörü büyük bir hızla dönüşüyor, elektrikli araçlar yaygınlaşıyor, otonom araçlar yaygınlaşacak yeni birbirleri ve çevredeki diğer nesnelerle bağlantılı araçlar yaygınlaşacak. Yani aslında otomobiller akıllı cihazlar haline geliyor. Tabi bu devrimin sektörü en hızlı etkileyeni elektrikli araç devrimi. Biz bu alanla çok önemli bir adım attık. Türkiye'nin otomobili TOGG sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elektrikli ve akıllı otomobil olarak yollara çıktı. Malumunuz sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin kendi markasını ortaya çıkarma iddiasını 2011 yılında ilk kez seslendirmişti. O yıl 500 bin araç satıldı ve Sayın Cumhurbaşkanımız iş adamları ile yaptığı bir toplantıda 'Türkiye'de artık kendi markamız ile bir otomobil üretmenin zamanı gelmiştir. Bende bu üretimin sonuna kadar arkasında duracağım.' dedi.
"TOGG İLE HAYAL DENİLENİ BAŞARDIK"
Fakat Türkiye'nin bu fikri kabullenmesi, milletimiz kabullendi ama özellikle yatırımcılarımız harekete geçmesi çok uzun vakit aldı. Başkan Erdoğan'ın rakipleri bunun imkansız olduğunu hayal olduğunu asla Türkiye'nin kendi markası ile bir otomobil üretemeyeceğini anlattılar ve bütün bunlara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız iddiasında ısrar etti ve 2018 yılında Türkiye'nin Otomobili Girişimin Grubu oluşturuldu. 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin de büyük bir beğeni ile sahiplendiği TOGG araçlarını kamuoyuna tanıttı.
"HEDEF YILDA 1 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ"
Togg ile hayal denileni başardık. Togg'un üretim sürecinde karalama çalışmaları hep sürdü. Elektrikli araçlar konusunda daha fazlasını yapmalıyız. 5 milyar dolarlık bir kaynakla Türkiye'de elektrikli araç üretim kapasitesini yılda 1 milyona çıkaracağız.
Önümüzdeki aylarda Togg 4x4 üretime başlayacak. 2025 Togg'un Avrupa'ya ihracata başladığı yıl olacak.
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