TOGG 4X4 ne zaman çıkacak? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber'de tarih verdi | Yüksek Teknoloji Merkezi kurulacak! "30 milyar dolarlık kaynak ayrıldı"

Dünya'da adına 4'ncü sanayi devrimi denilen çok büyük bir değişim ve dönüşümün içerisindeyiz. Otomotiv sektörü büyük bir hızla dönüşüyor, elektrikli araçlar yaygınlaşıyor, otonom araçlar yaygınlaşacak yeni birbirleri ve çevredeki diğer nesnelerle bağlantılı araçlar yaygınlaşacak. Yani aslında otomobiller akıllı cihazlar haline geliyor. Tabi bu devrimin sektörü en hızlı etkileyeni elektrikli araç devrimi. Biz bu alanla çok önemli bir adım attık. Türkiye'nin otomobili TOGG sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elektrikli ve akıllı otomobil olarak yollara çıktı. Malumunuz sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin kendi markasını ortaya çıkarma iddiasını 2011 yılında ilk kez seslendirmişti. O yıl 500 bin araç satıldı ve Sayın Cumhurbaşkanımız iş adamları ile yaptığı bir toplantıda 'Türkiye'de artık kendi markamız ile bir otomobil üretmenin zamanı gelmiştir. Bende bu üretimin sonuna kadar arkasında duracağım.' dedi.