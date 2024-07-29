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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu

Giriş: 29.07.2024 18:03 Güncelleme: 29.07.2024 18:22
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik İsrail'e tepki göstererek, "Tarih önünde mahkum oldukları gibi hukuk önünde mahkum olacaklar" dedi. Çelik, Namık Tan'ın Mavi Vatan açıklamasıyla ilgili olarak da, "Yunan basınında büyük bir coşkuyla karşılandı" ifadelerini kullandı.

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