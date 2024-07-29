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DEM Parti Van il binasında PKK lehine slogan atan kişilere müdahale

ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 20:00 Güncelleme: 29.07.2024 20:12
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DEM Parti Van il binasında PKK lehine slogan atan kişilere müdahale

Geçtiğimiz günlerde Mersin, Ağrı ve İstanbul’da PKK sempatizanları terör örgütünün propaganda şarkısı ile halay çekti. O görüntülerin tepki toplamasının ardından PKK seviciler yakalanarak tutuklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından polis ekipleri, terörün siyas ayağı DEM Parti'nin Van il binasında halay çekerken terör örgütü PKK lehine slogan atan kişilere müdahale etti.

Sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven, destekleyen şekilde sloganlar atarak halay çeken terör sempatizanlarına yönelik operasyonlar sürüyor.

Bilindiği gibi ilk olarak Mersin'de PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven, destekleyen şekilde sloganlar atarak halay çeken çekilen görüntülerde 11 zanlı gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin Van il binasında PKK lehine halay çekerken terör örgütü PKK lehine slogan attı.

Polis ekipleri, DEM Parti Van il binasında halay çekerken terör örgütü PKK lehine slogan atan kişilere müdahale etti.

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