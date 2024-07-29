Başkan Erdoğan ile Esad ne zaman görüşecek? 3 mekan ön planda! Tarih verildi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad Şam'da (2010)

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME NE ZAMAN?

Türkiye ve Suriye arasında yeni dönemin temellerinin atılmaya hazırlanıldığı şu günlerde "Erdoğan - Esad nerede ve ne zaman yüz yüze görüşecek?" sorusu önem kazandı.

RUSLAR TARİH VERDİ



Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Avsat'a konuşan bir Rus diplomat, "tartışmalı dosyaların çözümü için olumlu gelişmelerin hızlandığını" ifade ederek, zirvenin 'bu yıl sonundan önce yapılmasını' beklediklerini söyledi.



TASS: "TÜRKİYE VE SURİYE ARASINDAKİ BUZLAR ÇOKTAN KIRILDI"



Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ta yer alan bir uzman görüşünde ise "Ankara'nın normalleşme yönünde siyasi bir iradenin varlığından söz ettiği koşullarda, ABD'nin bu sürece müdahale etmeye çalıştığı açık. Ancak Suriye ve Türkiye tarafları arasındaki buzlar çoktan kırıldı" değerlendirmesini yaptı.