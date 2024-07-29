Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda | Teklifin ilk 5 maddesi kabul edildi! Muhalefetin skandal tavrı devam edecek mi?
TBMM Genel Kurulu'nda, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 5 maddesi kabul edildi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin 5'inci maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından Komisyonun yerini almaması üzerine Bozdağ, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı. Komisyonda ve TBMM Genel Kurul'da yasal düzenleme çıkmasın diye ortalığı yangın yerine çeviren CHP ve DEM'li vekillerin skandal tavırlarına kamuoyundan tepkiler çığ gibi yükseldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 5 maddesi kabul edildi.
Teklifle Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidilecek. Kanunun amaçlarına, "İnsan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi eklenecek.
ÖTANAZİYE ATIF DA VAR
Ötanaziye atıfta bulunan madde de kabul gören maddeler arasında. Bu madde 2010 yılında yasalaşan ve ötanazi kavramının da yer aldığı Veterenerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9. maddesinin 3. fıkrasını içeriyor.
Bahse konu maddede ötanazinin yasak olduğunun altı çizilirken; iyileşme durumu bulunmayan, akut bulaşıcı hastalığı bulunan, olumsuz davranışları kontrol edilemeyen hayvanlar için ötanazi kararının veteriner hekim inisiyatifinde olacağı vurgulanıyor.
GÖRÜŞMELERE CHP - DEM SABOTAJI
Öte yandan başıboş sokak köpeklerine yönelik kanun görüşmeleri gergin anlara sahne oldu. CHP'nin başını çektiği muhalefet bloğu yasayı Meclis'ten geçirtmemek için çeşitli provokasyonlara imza attı.
CHP ve DEM Parti maddelerin oylanmasını yavaşlatmak için 10 saniye arayla yoklama talep etti.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "CHP'li belediyeler katılmayacak, ölüme paydaş olmayacağız" diyerek yasaya karşı gelip kanunsuz eylemde bulunacaklarını açık açık ilan etti.
CHP milletvekilleri ise kan renginde boyalı eldivenler takarak sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifini protesto ettiler.
DEM'Lİ PROVOKATÖR YİNE İŞ BAŞINDA!
Komisyon görüşmeleri sırasında Antalya'da başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'a "Şovcu" deme cüreti gösterem DEM Partili Perihan Koca Meclis Genel Kurulu'nda da provokasyonunu sürdürdü.
Koca mevzuyu bağlamından kopararak "Bugün köpekleri yarın engellileri sonra da kadınları uyutalım dersiniz. Bunun adı katliamdır, faşizmdir" dedi.
DEM PARTİ'DEN AKLA ZİYAN ÇIKIŞ: İNSAN HAYVANDIR
DEM Parti İzmir vekili Burcugül Çubuk ise "Canlılar aleminde hayvanlar başlığı altındayız. Hepimiz hayvanlar alemindeyiz. İnsan hayvandır" şeklinde akla ziyan sözler sarf etti.
AK PARTİ: "SİZ HAYVAN SEVDİĞİNİZİ İDDİA EDİYORSUNUZ AMA İNSAN SEVMİYORSUNUZ"
AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım da muhalefetin yasa görüşmelerindeki sabotajına sert tepki gösterdi.
Yıldırım, "Bu yasayı insanlar istiyor, siz hayvan sevdiğinizi iddia ediyorsunuz ama insan sevmiyorsunuz. Biz bu düzenlemeyi yapacağız siz de uyacaksınız" dedi.
Meclis'te kabul edilen ilk 5 maddenin detayları şu şekilde:
KAVRAMLAR AÇIK ŞEKİLDE TANIMLANACAK
Sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalarda tereddüde mahal verilmemesi, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu bulunduğundan 'sahipli hayvan' ve 'sahipsiz hayvan' kavramları açık şekilde tanımlanacak.
Uygulamada tereddüde mahal verilmemesi amacıyla ve kanundaki 'yakala-kısırlaştır-sal' metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakımevi tanımında uyum değişikliği yapılacak.
Hayvan bakımevinin tanımı, "Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis" şeklinde değiştirilecek.
Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların hayvan bakımevlerine toplanması ve buralarda rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacak olması sebebiyle bakımevleri dışında bir hayvana bakmanın onun yasal sorumluluğunu alarak sahiplenilmesi suretiyle mümkün olabileceği ilkesi kabul edilecek.
Kanunun ilkeleri arasında yer alan, "Evcil hayvanlar türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir." ifadesi yürürlükten kaldırılacak.
BAKIMEVLERİNE ALINAN HAYVANLAR VERİ SİSTEMİNE KAYDEDİLECEK
Yerel yönetimler gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlayacak, eğitim çalışmaları yapacak.
Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler, sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.
Doğru ve güncel veri sağlanabilmesi amacıyla hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.
Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesindeki, "Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır." hükümleri uygulanacak.
Yerel yönetimler sahipsiz köpeklere ilişkin yürüttüğü iş ve işlemlerde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi kapsamında gerekli idari tedbirleri almaya yetkili olacak.
"Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeği bakımevi dışında bir yere bırakmak" fiilleri yasak kapsamına alınacak.
Böylece sahipsiz hayvanların toplanması, hayvan bakımevlerine götürülmesi ve bu hayvanların sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevi bünyesinde bakılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasının ve yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmelerinin sağlanması amaçlanacak.
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