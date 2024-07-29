Hükümet Manavgat'ı yeniden ayağa kaldırdı! Evler yenilendi doğa yeşillendi
Tarihler 28 Temmuz 2021'i gösterdiğinde doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan Antalya'nın Manavgat ilçesi, 10 gün boyunca alevler arasında kalarak büyük bir yıkıma uğramıştı. Büyük felaketin 3. yıl dönümünde, bölgedeki son duruma ilişkin bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ağır hasar gören 911 konutun 788'inin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini duyurdu.
Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen trajik olay 21 farklı noktaya yayılmış ve 10 günlük büyük mücadelenin ardından kontrol altına alınabilmişti.
7 kişinin hayatını kaybettiği ve 911 konutun ağır hasar gördüğü büyük felaket sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla vakit kaybetmeden harekete geçilmiş ve bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar başlatılmıştı.
MANAVGAT İLMEK İLMEK İŞLENDİ
Manavgat yangınının yıl dönümünde, bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri paylaşan Bakan Kurum, hak sahiplerine teslim edilen 788 konutun yanı sıra 4 köy konağı, 1 şadırvan ve 1 caminin de hizmete açıldığını duyurdu.
Bunun yanı sıra Kalemler Mahallesi'nde yangın sonrası hasar gören bir engelli okulunun da tadilatı tamamlandı.
İller Bankası, altyapı ve üstyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. İçme suyu hatları çekildi, elektrik direkleri yenilendi. 525 ahırın da tamamlanarak yeniden bölgeye kazandırıldığı belirtildi."
KALANLARI EN KISA SÜREDE TESLİM EDECEĞİZ"
Konut inşaatlarının TOKİ eliyle yürütüldüğünü belirten Bakan Kurum, "788 konut, 4 köy konağı, 1 şadırvan ve 1 camiyi tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik.Ayrıca, Kalemler Mahallesi'nde yangın sonrası hasar gören bir engelli okulunun da tadilatını yaptık.
Kalan konutları da en kısa zamanda vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.
5 MİLYONU AŞKIN FİDAN DİKİLDİ
Öte yandan büyük facia sonrası Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından son 3 yılda bölge genelinde 5 milyon 170 bin adet fidan dikildi.Çalışmalar kapsamında 153 bin tonu aşkın tohum da toprakla buluştu. Müdürlük personeli tarafından 30 bin hektarlık alanda tabii, 14 bin hektarlık alanda ise suni gençleştirme çalışması gerçekleştirildi.
467 hektar alanda ise endüstriyel plantasyon ile ağaçlandırılma yapıldı.
1 YILDA 550 KONUT TAMAMLANMIŞTI
Büyük felaket sonrası bakanlık tarafından ilk etapta hak sahiplerine 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapılmıştı.
Bir yandan vatandaşların güvenli yerlere taşınması sağlanırken diğer taraftan ise yeni evler yöresel mimariye uygun bir şekilde planlanmıştı.
1 yıl içerisinde tamamlanan 550 konutun anahtarları bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hak sahiplerine teslim edilmişti.
MUĞLA YENİDEN YEŞERDİ
Sabah'ın haberine göre; Muğla yangınlarında zarar gören ormanlık alanlar, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yeniden yeşeriyor.29 Temmuz 2021'de Marmaris Siteler mevkisinde başlayan yangın Bodrum Güvercinlik, Köyceğiz, Milas Beyciler ile Kavaklıdere'ye de yayılmıştı.
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