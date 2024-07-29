Hükümet Manavgat’ı yeniden ayağa kaldırdı! Evler yenilendi doğa yeşillendi

5 MİLYONU AŞKIN FİDAN DİKİLDİ



Öte yandan büyük facia sonrası Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından son 3 yılda bölge genelinde 5 milyon 170 bin adet fidan dikildi.Çalışmalar kapsamında 153 bin tonu aşkın tohum da toprakla buluştu. Müdürlük personeli tarafından 30 bin hektarlık alanda tabii, 14 bin hektarlık alanda ise suni gençleştirme çalışması gerçekleştirildi.