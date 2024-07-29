29 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Güney Afrikalı mevkidaşı ile görüştü

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 29.07.2024 20:11
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Güney Afrikalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ronald Lamola ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör