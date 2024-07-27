CHP’li vekil skandal sözlerle Mavi Vatan’ı hedef aldı! Masal | AK Partiden tepki gecikmedi

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin sosyal medya paylaşımı.

AK PARTİLİ VEKİLDEN TEPKİ

CHP'li Tan'a tepkiler çığ gibi yükseldi. AK Partili vekiller de skandala sessiz kalmayarak Tan'a tepki gösterdi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ülkemizin Mavi Vatan mücadelesine "masal" demiş. Selefi Ünal Çeviköz de "yayılmacılık" demişti. Mavi Vatan Misak-ı Millinin denizlerimizdeki karşılığıdır. Atatürk bunları görse sopayla kovalardı." şeklinde paylaşım yaptı.