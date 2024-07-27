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CHP'li vekil skandal sözlerle Mavi Vatan'ı hedef aldı! Masal | AK Partiden tepki gecikmedi

ahaber.com.tr
Giriş: 28.07.2024 00:16 Güncelleme: 28.07.2024 00:37
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CHP’li vekil skandal sözlerle Mavi Vatan’ı hedef aldı! Masal | AK Partiden tepki gecikmedi

CHP'nin skandalları bitmiyor. Türkiye'nin denizlerdeki haklı mücadelesi olan Mavi Vatan'a yönelik skandal sözler CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'dan geldi. Mavi Vatan'ı hedef alarak "masal" tabirini kullanan CHP'li vekile AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den sert tepki geldi. Çelebi, CHP'li Tan'ın skandal sözlerine ilişkin "Mavi Vatan Misak-ı Millinin denizlerimizdeki karşılığıdır. Atatürk bunları görse sopayla kovalardı." sözleriyle tepki gösterdi.

CHP'nin bitmez tükenmez skandallarının ardı arkası kesilmezken bu kez Mavi Vatan'a yönelik skandal ifadeler kullanıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı. Konuşmasında skandal sözler kullanan Namık Tan, Mavi Vatan için "masal" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Mavi Vatan için ʺmasalʺ ifadesini kullandı.CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Mavi Vatan için ʺmasalʺ ifadesini kullandı.

"MAVİ VATAN MASALINDAN"

Türkiye'nin dış politika attığını adımlarını hedef alan Tan, "Bir ara tutturduğu mavi vatan masalından oldukça çabuk yüz geri etti" ifadesini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin sosyal medya paylaşımı.AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin sosyal medya paylaşımı.

AK PARTİLİ VEKİLDEN TEPKİ

CHP'li Tan'a tepkiler çığ gibi yükseldi. AK Partili vekiller de skandala sessiz kalmayarak Tan'a tepki gösterdi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ülkemizin Mavi Vatan mücadelesine "masal" demiş. Selefi Ünal Çeviköz de "yayılmacılık" demişti. Mavi Vatan Misak-ı Millinin denizlerimizdeki karşılığıdır. Atatürk bunları görse sopayla kovalardı." şeklinde paylaşım yaptı.

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