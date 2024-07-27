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Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 11:30
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Milli Savunma Bakanı Güler, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake’i kabul etti

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti.

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