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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'ta ikili temaslarda bulundu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.07.2024 11:08
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos’ta ikili temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Dato Erywan Yusof ile görüştü.

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