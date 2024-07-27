İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 2’si turuncu, 2’si gri kategoride olan 4 terörist etkisiz hale getirildi

"TERÖRİSTLERİN NEFESLERİNİ BİR BİR KESECEĞİZ"

Yerlikaya, açıklamasında, "Kararlıyız. Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz." ifadelerine yer verdi.