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Yunanistan'ın Türk kara sularına bıraktığı düzensiz göçmenler kurtarıldı

ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 15:51 Güncelleme: 27.07.2024 16:05
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Yunanistan’ın Türk kara sularına bıraktığı düzensiz göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Sisam Adası’nın kuzey doğusunda Yunanistan'ın Türk kara sularına bıraktığı göçmenleri taşıyan 1 adet bot İHA ile tespit edilerek, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığını açıkladı.

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